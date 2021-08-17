Салехард, 17 августа, 2021, 18:09 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлен 130 новый случай заражения коронавирусом. При этом 14 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 17 августа региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял аналогичное число случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 17 августа 45 864 заражения коронавирусом. Выздоровел 43 681 человек, 551 пациент с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).