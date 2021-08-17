Москва, 17 августа, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Попытка снести Церковь Святого Трифона на Подольском шоссе в Москве возобновлена, несмотря на протесты, сообщили в пресс-службе общественного движения «Архнадзор».

Святой мученик Трифон. Миниатюра Минология Василия II. Константинополь. 985 г

Увидев, что «экскаватор ломает Убежище для слепых мужчин (1913 г.) с церковью Святого Трифона», координатор «Архнадзора» Андрей Новичков вызвал полицию. Это произошло 15 августа.

При этом само помещение церкви (с полуциркульными окнами) пока не разрушено. По данным общественников, заказчиком работ является «Строймаркет и КО».

«По нашим сведениям, по этому адресу проектируется очередной ЖК», — заявили в «Архнадзоре».

В связи со случившимся «Архнадзор» обратился к мэру Москвы Сергею Собянину, попросив остановить снос и поставить здание на государственную охрану как объект культурного наследия.

Общественники отметили, что у здания нет охранного статуса. В результате обращения к властям снос здания был приостановлен.