Тамбов, 17 августа, 2021, 18:05 — ИА Регнум. В Тамбовской области 17 августа подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области было зарегистрировано 39 тыс. 268 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 36 тыс. 976 пациентов, в том числе 60 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 745 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.