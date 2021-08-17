Киев, 17 августа, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Глава Харьковского областного совета, представитель «Слуги народа» Артур Товмасян, которого подозревают в получении взятки, написал заявление о сложении полномочий.

Avaness Памятник воину-освободителю. Харьков

Об этом он сообщил 17 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предполагается, что решение об увольнении Товмасяна будет утверждено 19 августа в ходе внеочередной сессии облсовета.

Сам политик отметил, что принял «ответственное и взвешенное решение», он обещает обещает защищать свое имя в суде и убежден, что «справедливость восторжествует».

Напомним, что в начале августа детективы национального антикоррупционного бюро Украины сообщили главе Харьковского облсовета о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн. Согласно материалам следствия, неправомерную выгоду он получил за оставление на занимаемой должности руководителя областного коммунального предприятия.

Отметим, что в Харькове сейчас нет мэра города (внеочередные выборы пройдут в конце октября), а 11 августа была отправлена в отставку губернатор Харьковской области Айна Тимчук.