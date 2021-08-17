Владимир, 17 августа, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Во Владимирской области 17 августа подтверждено 189 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области был зарегистрирован 46 тыс. 641 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 42 тыс. 907 пациентов, в том числе 148 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1579 человек. За последние сутки подтверждено восемь новых летальных случаев.