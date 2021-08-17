Кабул, 17 августа 2021, 17:57 — REGNUM Временным президентом Афганистана объявил себя бывший вице-президент республики Амрулла Салех 17 августа в Twitter.
Он добавил, что обращается «ко всем лидерам, чтобы заручиться их поддержкой и консенсусом».
Ранее Салех написал в Twitter, что граждане республики «должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам» и что «талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совсем не похожи на Вьетконг (коммунисты в Южном Вьетнаме, воевавшие за Северный Вьетнам)».
Он призвал сограждан, не согласных признавать власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «присоединиться к сопротивлению».
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