Кабул, , 17:57 — REGNUM Временным президентом Афганистана объявил себя бывший вице-президент республики Амрулла Салех 17 августа в Twitter.

Амрулла Салех Heinrich-Böll-Stiftung

Салех «Согласно чёткому положению конституции Исламской Республики Афганистан, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый вице-президент назначается исполняющим обязанности президента. Я нахожусь в стране и на законных основаниях занимаю эту должность — главы государства. Я консультируюсь со всеми руководителями страны, чтобы укрепить эту позицию».

Он добавил, что обращается «ко всем лидерам, чтобы заручиться их поддержкой и консенсусом».

Ранее Салех написал в Twitter, что граждане республики «должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам» и что «талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совсем не похожи на Вьетконг (коммунисты в Южном Вьетнаме, воевавшие за Северный Вьетнам)».

Салех "В отличие от США/ НАТО, мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончены».

Он призвал сограждан, не согласных признавать власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «присоединиться к сопротивлению».

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