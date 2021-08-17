Липецк, 17 августа, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Липецкой области 17 августа подтверждено 238 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 43 тыс. 795 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 37 тыс. 467 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 243 — за последние сутки.

За весь период скончались 1285 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.