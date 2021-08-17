Москва, 17 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Одной из двух раковых опухолей государства, способной его разрушить, является казнокрадство, заявил 17 августа корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Карабанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Он прокомментировал утверждение президентом РФ Владимиром Путиным Национального плана по борьбе с коррупцией.

«Потребность в данном документе объясняется достаточно сложной ситуацией с коррупцией в нашей стране. Как и все остальные виды преступности, коррупция стремительно эволюционирует. Используются новые технологии, коррупционные преступления уходят в киберпространство. Соображениями повышения эффективности борьбы с коррупцией и продиктовано принятие данного плана. Ведь, как мы знаем, в каждом государстве есть две основные проблемы, которые могут разрушить его устои: это казнокрадство, то есть коррупция в современной интерпретации, и гражданская война, при которой граждане одной страны пытаются уничтожить друг друга. Это фактически две раковые опухоли, убивающие социально-экономический организм. Советский Союз победить военным способом было невозможно, в связи с чем, в части кибернетической войны, советское государство стали уничтожать именно с помощью коррупции», — сказал эксперт.

По его словам, осознавая губительность данных процессов для государства, президент России Владимир Путин неоднократно ставил перед правительством и силовым блоком приоритетную задачу борьбы с коррупцией, то есть недопущение разворовывания национального богатства и получения чиновниками взяток за принятие заведомо невыгодных решений для государства и общества.

«Данный закон является ещё одним механизмом борьбы с коррупцией. Несомненный плюс плана по борьбе с коррупцией — включение в него очень важных в современной ситуации аспектов, например вовлечения гражданского общества в борьбу с коррупцией и решения задач по борьбе с новыми формами коррупции, связанными с цифровыми технологиями. Последний аспект следует отметить особо. Криптовалюты представляют собой идеальное решение для вывода и обналичивания средств без их подконтрольности государству. Отсутствие контроля за криптовалютным рынком делает его очень востребованным в плане нелегальной деятельности, и это не только финансирование терроризма или торговля наркотиками, но и коррупционные проявления. Например, взятки могут брать в биткоинах, выводить полученные средства также могут с помощью цифровых решений. То, что президент обратил внимание на роль цифровых активов в современной коррупции, означает, что борьба с коррупцией приобретает новые формы. Поставив под контроль цифровые активы, государство сможет более эффективно отслеживать транзакции, выявлять скрытое имущество государственных и муниципальных служащих, определять его происхождение. Однако данная мера потребует внедрения сопутствующих решений в сфере правового регулирования цифровых активов и криптовалютного рынка, расширения потенциала и возможностей — правовых, организационных, финансовых, — правоохранительных органов, работающих в сфере борьбы с киберпреступностью и киберкоррупцией», — считает Карабанов.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД России разработает пакет мер, направленных против хищения бюджетных средств, выделяемых на борьбу с распространением коронавируса. Соответствующее поручение содержится в Национальном плане противодействия коррупции на 2021−2024 годы, утверждённом 16 августа президентом России Владимиром Путиным.