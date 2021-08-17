Киев, 17 августа, 2021, 17:51 — ИА Регнум. 31,9% граждан Украины утверждают, что общаются дома исключительно на украинском языке.

tOrange Украинский язык

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра «Социальный мониторинг», которые были представлены в Киеве сегодня, 17 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно обнародованным данным, 15,8% респондентов заявили, что общаются преимущественно на украинском языке, ещё 27,1% — на русском и украинском одинаково, 13,6% — преимущественно общаются на русском, 11,3% — только на русском языке.

Центр «Социальный мониторинг» провел опрос со 2 по 11 августа, были опрошены 3012 респондентов методом личного интервью по месту жительства респондента.

Напомним, что 16 июля на Украине вступили в силу положения закона об украинизации, нормы которых касаются правил использования украинского языка практически во всех сферах общественной жизни. Обсуждая нововведения, пользователи соцсетей пришли к выводу, что украинский язык уже «начинает бесить».