Большое Село, Ярославская область, 17 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В Большесельском районе Ярославской области члены поискового отряда «За отвагу» нашли в лесу разбившийся самолёт времён Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала председатель совета Ярославского регионального отделения «Поискового движения России» Марина Макарова.

Поисковый отряд «За отвагу» Двигатель истребителя

По словам Марины Макаровой о том, что в большесельских лесах находится самолёт, потерпевший крушение в первые годы войны, поисковики узнали ещё год назад, когда проводили работы по другому объекту. Этим летом искали целенаправленно истребитель и нашли. Удача улыбнулась участникам рыбинского отряда «За отвагу».

«Сейчас пока ещё не нашли номера, сами запчасти самолёта ещё не до конца отмыли. Они в глине, поэтому это достаточно сложно», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Марина Макарова.

Поисковый отряд «За отвагу» Авиаприборы

На поверхность достали авиаприборы, отдельные мелкие детали. При помощи трактора подняли двигатель истребителя, по которому можно будет определить, какому конкретно полку принадлежал самолет.