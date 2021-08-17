В ярославских лесах нашли самолет, разбившийся 80 лет назад
Большое Село, Ярославская область, 17 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В Большесельском районе Ярославской области члены поискового отряда «За отвагу» нашли в лесу разбившийся самолёт времён Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала председатель совета Ярославского регионального отделения «Поискового движения России» Марина Макарова.
По словам Марины Макаровой о том, что в большесельских лесах находится самолёт, потерпевший крушение в первые годы войны, поисковики узнали ещё год назад, когда проводили работы по другому объекту. Этим летом искали целенаправленно истребитель и нашли. Удача улыбнулась участникам рыбинского отряда «За отвагу».
«Сейчас пока ещё не нашли номера, сами запчасти самолёта ещё не до конца отмыли. Они в глине, поэтому это достаточно сложно», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Марина Макарова.
На поверхность достали авиаприборы, отдельные мелкие детали. При помощи трактора подняли двигатель истребителя, по которому можно будет определить, какому конкретно полку принадлежал самолет.