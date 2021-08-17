Белгород, 17 августа, 2021, 17:44 — ИА Регнум. К новому учебному году в Белгородской области торжественно откроют 32 школы — пять построенных и 27 после капитального ремонта. Кроме того, начнёт работу центр выявления и поддержки одарённых детей, сообщили ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM 1 сентября

Новый учебный год начнётся в очном формате. Комиссионная приёмка образовательных учреждений завершится 18 августа. 1 сентября откроются пять новых и 27 капитально отремонтированных учебных заведений. В Белгородском районе на площадке образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» начнёт работу региональный центр выявления и поддержки одарённых детей, который станет аналогом сочинского «Сириуса».

В рамках национального проекта «Образование» в муниципалитетах области откроются 42 новые «Точки роста», а в Старом Осколе — второй в области «IT-куб».

В 2021 году в Белгородской области впервые за парты сядут 18,5 тысячи первоклассников, всего в школы придут свыше 165 тысяч детей.