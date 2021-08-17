17 августа 2021 | Время чтения 6 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова о том, что на Украине должны быть созданы условия, при которых граждане страны будут возвращаться, а не уезжать за границу.

Мирослава Романенко, , 19:26 — REGNUM На Украине должны быть созданы условия, при которых граждане страны будут возвращаться, а не уезжать за границу. Об этом 17 августа заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. Так Разумков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, ранее призвавшего жителей Донбасса, симпатизирующих России, уезжать из страны.

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«Я думаю, нам нужно сделать так, чтобы жители и Донбасса, и Крыма, и всей Украины чувствовали себя украинцами. Точно никуда не хотели ехать — это задание для всей власти. И нам, наоборот, сегодня нужно вернуть тех, кто не от хорошей жизни, а искренне любя Украину, уехали в Европу, уехали в РФ. Потому, что если вы вспомните 2019 год, мы, наоборот, говорили и говорим, что нужно возвращать своих, а для этого нужно создавать условия», — приводит слова Разумкова «Страна.ua».

Заявление председателя украинского парламента обсудили читатели телеграм-канала «Наглый». Многие отметили, что Разумков хоть и говорит правильные вещи, но неизвестно, как он будет поступать, если, к примеру, его выберут следующим президентом Украины. Кроме того, люди задались вопросом: почему «украинцами» себя должны чувствовать представители других национальностей, проживающих в стране?

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«Хорошо стелет, но не надо обманываться! За Зе (Зеленского. — М. Р.) вон 2/3 страны вписались — и что получили? Когда хочешь получить власть и не такое наобещаешь!» — отреагировала Алена.

«Типичный политтехнолог — говорит то, что хочет услышать народ», — добавил Alecsat N.

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Не украинцем, а гражданином Украины! Сколько можно манипулировать!» — пишет Елена М.

«Крым-то здесь при чём?» — спросил один из читателей.

«Вот станет президентом, тогда посмотрим. У них только от этой должности раздвоение личности начинается», — написала Natali.

«Ну, такой себе человек. Ни рыба, ни мясо. Ни вашим, ни нашим», — отметила Алла Ж.

«Только слова, а что он сделал для этого?» — задался вопросом Максим.

«Как страшно, веры нет уже никому практически», — отреагировала Елена К.

«Слова не интересуют. Интересуют поступки. А их нет. Поэтому не верю», — добавила Svetlana C.

«А если кто-то хочет себя русским в Украине чувствовать, что, нельзя? Разумков такой же «слуга народа», он тоже власть. Каким бы адекватным на словах он ни был. Это политика. Был бы Разумков на месте Зеленского, ничего бы не изменилось. Зеля тоже песни сладкие пел», — пишет Katerina P.

«А Дима не хочет сделать так, чтобы и те, кто ещё не уехал, тоже не чувствовали себя изгоями?» — поинтересовался Алексей.

Люди в Донецке © ИА Красная Весна

«Он такой только потому, что от него ничего особо не зависит. Все его слова обтекаемые, позиция невнятная. Как только дорвется до принятия решений — тут же сольется», — считает Виталий К.

«В рамках этой системы неважно, кто президент. Курс проводится вне зависимости от персоналий. Зеленский — яркий пример. Не обольщайтесь насчёт Разумкова», — написал один из читателей.

«Уже год время от времени все пытаются показать, что Разумков типа классный парень. Очередной троянский конь, он единственный, кто не зашкваренный по самые глаза. Ну это пока, а придет к власти, будет такой же, как все», — отметил Pampam.

«Человек, как и политик, он хороший и толковый. Только это ничего не даёт. Смотря, от кого он займёт серьёзную должность, к примеру, кресло президента. И тогда уже будет петь по-другому. Как-то давно, после ухода Обамы с поста президента, Путина про него что-то спросили. А ВВ (Владимир Владимирович. — М. Р.) отвечает что-то типа: думаете, Обама был плохим человеком? Нет, он тоже не хотел войны, тоже не хотел конфликта. Но типа после прихода к власти что-то поменялось. Это он тогда так завуалированно говорил о людях, которые стояли за Обамой», — написал Андрей.

«Понимаю, Дмитрий Александрович, но я в 23 года, находясь тут, в небольшом городке с населением в 20−25 тыс., не могу себя найти. Об обеспечении кого-то, кроме себя, и речи не идёт. И как бы горько мне ни было, сколько бы я [ни читал] статистик об уезжающих за кордон (границу. — М. Р.) трудоспособных слоях населения, о старении населения, о падении уровня дохода, о том, что средний класс составляет всего 1% населения, низкий класс ~60%, а большая часть остатка — за гранью бедности, я тоже намерен уезжать из моей любимой родной страны, которую нещадно разрывают на части люди, которых вы видите каждый день на работе», — добавил Hrustik.

«Как мало нужно, чтобы тебя считали адекватным. Просто ходи и выражай занэпокоення (обеспокоенность. — М. Р.). Зеля 2.0», — отметила Ксюша.

Дмитрий Разумков Rada.gov.ua

«Это потому, что он в президентском кресле не сидел. Как сядет — сразу туман здравомыслия рассеется. До президентства даже Порошенко выдавал временами разумные вещи», — отметила Ольга З.

«У нас украинцы себя жителями Украины не чувствуют. А ощущают себя концлагерными донорами для «господ власти и их хозяев», — отреагировала Елена.

«Украинцами?! С какого… евреи, русские, венгры и другие граждане «багатонациональной» (многонациональной. — М. Р.) страны должны чувствовать себя не теми, кто они есть?» — задался вопросом Dmitry.

«Нет им больше веры! Нет и не будет! И на дедов, погибших наплевали, и на русскоязычных, и тарифы просто пипец. И ничего не сделано, чтобы эти люди вернулись. Ничего! Только внаглую на дверь указывать не стесняются. И если Разумков сейчас с этим не согласен, то должен швырнуть на стол все мандаты и уйти. Не умер бы точно с голоду. Не верю», — отреагировала Елена Н.

«Так вроде все и так уже сделали? Воду перекрыли. Электричество — тоже. Обстрелы регулярно. Еще хотите поднажать?..» — с сарказмом подытожил Ilia.

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