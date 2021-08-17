Вашингтон, 17 августа, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Розничные продажи автомобилей в США в июле упали больше, чем ожидалось, на фоне дефицита чипов, сообщает 17 августа Reuters.

Автомобили в США

Низкий уровень продаж, о котором сообщило Министерство торговли во вторник, 17 августа, также отразил резкое падение Интернет-покупок.

Розничные продажи в прошлом месяце упали на 1,1%. В июле ожидался рост продаж на 0,7%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее. При этом экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали снижение розничных продаж на 0,3%.

Напомним, что производство автомобилей было затруднено из-за глобальной нехватки полупроводников. Нехватка чипов также повлияла на доступность некоторых бытовых приборов, таких как микроволновые печи и холодильники.