Екатеринбург, 17 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. У санатория-профилактория «Озеро глухое» в Первоуральске (Свердловская область) горит лес, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

ГУ МЧС по Свердловской области Пожар близ Первоуральска

Площадь пожара увеличилась с 9 до 40 га за непродолжительное время из-за порывов ветра. «Возникла угроза перехода огня на расположенные в двухкилометровой зоне садовые товарищества и санаторий-профилакторий», — заявили спасатели.

Пожарные провели проложили минерализированную полосу и выставили противопожарные мосты, чтобы не допустить распространения огня. По информации МЧС, угроза распространения пожара на санаторий. Беспилотники министерства следят за обстановкой с воздуха.

Подготовлены автобусы для эвакуации людей, развёрнут пункт временного размещения вместимостью 100 человек. К борьбе с огнём привлечены 116 человек и 29 единиц техники. На место тушения пожара направлена аэромобильная группировка МЧС.