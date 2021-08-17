Брянск, 17 августа, 2021, 17:39 — ИА Регнум. На модернизацию первичного звена здравоохранения в Брянской области в 2021 году запланировано более 850 млн рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов, написал 17 августа на своей странице в социальной сети губернатор Александр Богомаз.

Mil.ru В больнице

В региональную программу включены 22 медорганизации брянских муниципалитетов. На 65 объектах здравоохранения будет сделан капремонт. В целом на реализацию программы модернизации в 2021 году запланировано 854,3 млн рублей. А общий объём финансирования проекта на 2021 — 2025 годы составит 4,7 млрд рублей.

За 2016 — 2020 годы за счёт средств областного бюджета для брянских медучреждений было приобретено оборудование почти на миллиард рублей.