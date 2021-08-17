Киев, , 17:25 — REGNUM Военно-морские силы Украины провели тактические учения и стрельбы в акватории Азовского моря, отрабатывая действия по обороне побережья, сообщила 17 августа пресс-служба украинских ВМС на своей странице в Facebook.

«Секретный» подводный флот Цитата из м/ф «Приключения капитана Врунгеля». реж Давид Черкасский. 1981.СССР

«На днях в акватории Азовского моря корабельная группа ВМС ВС Украины отработала комплексное тактическое учение на тему защиты морских коммуникаций, поражения малоразмерных скоростных плавсредств противника, обеспечения действий подразделений на приморском направлении», — указано в сообщении.

Подчеркивается, что дневные и ночные тренировки проводились в соответствии со стандартами НАТО с применением английского языка.

«Управление тактической группой кораблей осуществлялось на английском языке», — уточнили в ВМС Украины.

Из каких «кораблей» состояла тактическая группа, пресс-служба ВМС Украины не уточняет.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские «стратеги» Ту-95МС провели полёты над Японским морем