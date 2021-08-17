Москва, 17 августа, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС осуществили многочасовой плановый полёт над акваторией Японского моря, сообщает 17 августа пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Ту-95МС

Два ракетоносца провели полёты над международными водами.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского моря», — указано в сообщении.

Уточняется, что продолжительность полёта Ту-95МС составила порядка девяти часов.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — отмечают российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, экипажи дальней стратегической авиации ВКС России регулярно проводят полёты над нейтральными водами Тихого океана, Арктики, Северной Атлантики, а также Черного и Балтийского морей.