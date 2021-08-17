Кострома, 17 августа, 2021, 18:43 — ИА Регнум. За последние три года базовый комплект одежды для школьника в Костромской области подорожал на 11,3%. Об этом со ссылкой на исследованияКостромастата сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Вам и не снилось...». Реж. Илья Фрэз. 1980. СССР Школьники

Стоимость минимального набора одежды и обуви для мальчика на июль 2021 года составляла 5531 рубль, что на 624 рубля дороже, чем в 2019 году. Стоимость комплекта одежды для школьниц за этот период снизилась на 4,2% — с 5005 рублей в 2019 году до 4803 рубля в текущем году.

Заметнее всего за указанный период подорожали детские джемперы — на 19,2%.Общие расходы на покупку канцелярии, рюкзака и спортивной формы по подсчётам статистиков в 2021 году обойдутся родителям в 5248 рублей. В 2019 году сумма была меньше на 10,6%.