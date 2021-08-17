Штат Огайо, США, 17 августа, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Наоми Осака, одна из сильнейших ракеток мира, заплакала во время пресс-конференции 16 августа, сообщает 17 августа CNN.

(сс) Peter Menzel Наоми Осака

Пресс-конференция Western & Southern Open в штате Огайо, США, началась с того, что Осака ответила на вопросы о психическом здоровье.

Эта тема широко обсуждалась в начале этого года, когда Осака снялась с Открытого чемпионата Франции, потому что не хотела участвовать в пресс-конференциях, ссылаясь на свое психическое здоровье.

После спортсменку спросили о подготовке к летней части сезона и о ее реакции на то, что происходит на Гаити после разрушительного землетрясения. Отметим, что отец Наоми является уроженцем Гаити, а мать — японкой. Сама спортсменка 14 августа написала в своем Twitter, что отдаст призовые деньги, заработанные на Western & Southern Open, на помощь Гаити.

Именно во время этой части сессии Осака начала вытирать лицо и надвинула головной убор на глаза. Репортер попросил прощение, когда стало очевидно, что девушка плачет, но она ответила: «Нет, вы отличный».

Как сообщало ИА REGNUM, теннисный турнир в Цинциннати серии «Премьер» пройдет с 16 по 22 августа, его призовой фонд составляет $1,8 млн. Осака, являющаяся второй ракеткой мира среди женщин, начнет свое выступление на нем со второго раунда.