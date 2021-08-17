Белгород, 17 августа, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Двух граждан России, входящих в состав межрегиональной организованной преступной группы по сбыту наркотиков, задержали силовики в Белгородской области. У злоумышленников изъяли 13 кг запрещённых веществ, сообщила 17 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального УФСБ Оксана Ищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Мужчины 1985 и 1995 годов рождения везли транзитом через Белгородскую область крупную партию наркотического средства. Синтетическое психотропное вещество общим весом около 13 кг планировали сбыть в других регионах России.

В ходе следствия вина фигурантов была полностью доказана. Новооскольский районный суд Белгородской области отправил каждого из наркокурьеров на восемь лет в исправительную колонию строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.