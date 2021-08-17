Санкт-Петербург, 17 августа, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Федеральный медицинский Центр Алмазова в Петербурге после третьего за время пандемии перепрофилирования на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией с 1 сентября 2021 года вновь вернется к оказанию штатной высокотехнологической помощи больным с другими заболеваниями. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе Центра.

НМИЦ им. В. А. Алмазова Врачи Центра Алмазова в дни борьбы с ковидом

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Первый раз Центр Алмазова был перепрофилирован для лечения пациентов с ковидом в мае 2020 года, во время первого удара эпидемии. Второй раз — в декабре 2020 года, на пике второй волны. В третий раз — 25 июня 2021 года, во время третьей волны эпидемии — на борьбу с инфекцией был «мобилизован» Лечебно-реабилитационный комплекс (ЛРК) Центра Алмазова на проспекте Пархоменко. За 54 дня работы в условиях ковид-госпиталя здесь было пролечено 714 пациентов. ЛРК завершил эту работу 17 августа.

«В этот раз врачам пришлось столкнуться с особенностями течения заболевания, связанными с мутацией вируса. Медики отмечают, что среди госпитализируемых пациентов было больше молодых людей. Более тяжело коронавирус протекал у людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь», — рассказали в Центре Алмазова об особенностях третьей волны. Кроме того, многие больные имели психические нарушения, поскольку вирус оказывал влияние на центральную нервную систему, им потребовалась помощь психиатра.

В Центре подтвердили, что среди коронавирусных пациентов ЛРК было небольшое количество привитых, но «их было немного и заболевание у них протекало значительно легче по сравнению с невакцинированными пациентами». В настоящее время часть больных, которым еще необходимо стационарное лечение, переведены в другие больницы города, но абсолютное большинство выписано домой.

С 18 августа в стенах ЛРК Центра Алмазова начнется санитарная обработка, а персонал, работавший в «красной зоне», будет находиться в отпусках и на самоизоляции.

«С 1 сентября ЛРК вернется к штатному режиму работы. При этом, в случае необходимости, медицинский персонал в любой момент готов снова начать оказывать помощь петербуржцам в борьбе в ковидом», — заверили в Центре Алмазова.

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Как сообщалось ранее, из федеральных стационаров Петербурга к штатному режиму работы постепенно возвращаются Первый Санкт-Петербургский государственный университет им. академика И.П.Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова и Санкт-Петербургский НИИ физиопульмонологии.