Красногорск, 17 августа, 2021, 17:51 — ИА Регнум. За первые две недели августа 2021 года в лесах Подмосковья заблудились 89 человек. Об этом 17 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Лес

При этом дважды в подмосковных лесах приходилось искать детей возрастом 12 и 13 лет, и больше десяти раз спасатели отправлялись на поиски заблудившихся граждан старше 70 лет, многие из которых ушли в лес даже без необходимых им лекарств.

«Лес беспечности не прощает! Помните, что простые правила могут сохранить жизнь вам и вашим близким», — предостерегла жителей области председатель комитета лесного хозяйства региона Елена Казимир.