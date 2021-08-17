Калининград, 17 августа 2021, 17:04 — REGNUM Непорядочным назвал действия Европейской комиссии в отношении «Северного потока — 2» российский министр иностранных дел Сергей Лавров 17 августа в Балтийском федеральном университете имени Канта.

Борис Ефимов, Николай Долгоруков. «Поджигателям новой войны следовало бы помнить позорный конец своих предшественников!» Н. Булганин. 1947
Борис Ефимов, Николай Долгоруков. «Поджигателям новой войны следовало бы помнить позорный конец своих предшественников!» Н. Булганин. 1947

Отметив, что следует ожидать попыток сорвать реализацию СП-2, Лавров сказал, что ЕК ведёт себя, «если говорить по-русски — непорядочно». Так, Брюссель распространил действие третьего энергопакета на СП-2 «задним числом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что попытки сорвать завершение СП-2 «обречены на провал».

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