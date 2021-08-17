Калининград, 17 августа, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Непорядочным назвал действия Европейской комиссии в отношении «Северного потока — 2» российский министр иностранных дел Сергей Лавров 17 августа в Балтийском федеральном университете имени Канта.

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Отметив, что следует ожидать попыток сорвать реализацию СП-2, Лавров сказал, что ЕК ведёт себя, «если говорить по-русски — непорядочно». Так, Брюссель распространил действие третьего энергопакета на СП-2 «задним числом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что попытки сорвать завершение СП-2 «обречены на провал».