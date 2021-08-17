Оренбург, 17 августа, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ближайшее время начнут обновлять общественный транспорт. Реализация проекта коснется, в первую очередь, крупных городов. Об этом во время прямой линии заявил губернатор Денис Паслер.

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Он отметил, что во время поездок в регион еще до губернаторского периода, был неприятно поражен состояние общественного транспорта.

«Проблема есть. Транспорт мне категорически не нравится», — сказал он. Планируется закупка 100−150 единиц современного транспорта.