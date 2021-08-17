Редвуд-Сити, США, 17 августа, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Разработчики игры Marvel's Avengers подробно рассказали о масштабном дополнении «Война за Ваканду». Об этом 17 августа сообщает «Игромания».

Иван Шилов ИА REGNUM Marvel's Avengers

По сюжету дополнения, Чёрной пантере и команде Мстителей предстоит сразиться с Улиссом Кло и его наёмниками, мечтающими заполучить ценный металл вибраниум. Сообщается, что «Война за Ваканду» будет бесплатной для всех обладателей оригинальной игры.

Напомним, что Marvel's Avengers — это кооперативный боевик по мотивам популярных комиксов издательства Marvel. Игра получила смешанные отзывы от геймеров и критиков.