Лос-Анджелес, США, 17 августа, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Хит американского ритм-н-блюз-исполнителя The Weeknd «Blinding Lights» покорил новую вершину, побив рекорд по количеству недель, проведенных в главном американском чарте Billboard Hot 100. Об этом сообщает портал NME.

Музыка

Трек, который появился на альбоме Абеля Тесфайе «After Hours» в 2020-м году, теперь достиг порога в 88 недель в чарте, побив предыдущий рекорд, установленный Imagine Dragons с синглом «Radioactive». «Blinding Lights» — первая песня, которая провела целый год в топ-10 чарта синглов США Hot 100.

Напомним, что ранее The Weeknd представил публике новый сингл «Take My Breath», а также заикнулся о возможном сотрудничестве с Канье Уэстом. Новый альбом исполнителя продолжит использовать синтезированный звук 80-х и, предположительно, выйдет в этом году.