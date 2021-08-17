Кабул, 17 августа, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Хаос и беспорядки в аэропорту Кабула «задерживают важные поставки предметов первой необходимости» и бьют по «хрупкой системе здравоохранения» Афганистана. Об этом 17 августа сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич.

Колючая проволка

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Афганистан испытывал острую нехватку основных медицинских материалов и оборудования в разгар пандемии COVID-19, отметил Яшаревич, добавив, что кампания по вакцинации также значительно пострадала из-за боевых действий.

В понедельник, 16 августа, в сети разлетелись фотографии и видео, на которых видны толпы отчаявшихся людей на взлетной полосе аэропорта Кабула. Такое скопление людей затрудняет меры по профилактике инфекций, повышая риск передачи вируса COVID-19 и вспышек других заболеваний.

В ВОЗ напомнили, что Афганистан также является одной из трех эндемичных по полиомиелиту стран в мире. Любые задержки и сбои в кампании по вакцинации против полиомиелита «будут напрямую угрожать здоровью афганских детей».