Кэри, США, 17 августа, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Состоялся анонс нового режима «Самозванцы» для популярной многопользовательской игры Fortnite. Его трейлер был опубликован 17 августа на официальном YouTube-канале проекта.

Кадр из игры Fortnite Стрельба

В «Самозванцах» восьми игрокам предстоит стать «агентами» и заниматься обслуживанием моста, а двум другим игрокам — саботировать работу коллег. Как отмечают многие пользователи, геймплейно новый режим является почти точной копией игры Among Us.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в игре Fortnite появится облик супергероини Чудо-женщины. Его можно будет купить за виртуальную валюту или выиграть в парном турнире.