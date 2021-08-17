Москва, 17 августа, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Блогер Егор Шип представил сингл под названием «Глаза фонари». О выходе композиции он сообщил в историях своего Instagram-аккаунта 17 августа.

Скриншот с YouTube Егор Шип

В записи песни приняла участие исполнительница Аня Фещ. Однако её имя блогер не стал указывать в названии.

ИА REGNUM напоминает, что Егор Шип выпустил уже несколько несколько популярных композиций. Среди них синглы Dior и «Пикачу» с певицей MIA BOYKA.