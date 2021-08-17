Оренбург, 17 августа, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на вопрос об обязательной вакцинации от COVID-19, который поступил во время прямой линии с главой региона от местной жительницы, ответил, что тему вакцинации не стоит рассматривать узко — уволят или нет. Стоит думать о риске заражения и последствиях при отказе от прививки.

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«С работы, я думаю, что не уволят. Если это будет из-за вакцинации, я готов помочь. И я сделаю все, чтобы этого не произошло, потому что считаю, что это неправильно и незаконно. Отстранить, если человек заболел, имеют право. Если говорить про увольнение — нет», — сказал губернатор.

Паслер подчеркнул, что Россия стала первой страной, создавшей вакцину от коронавирусной инфекции. Надо воспользоваться препаратом.

На сегодняшний день вакцинацию прошли более 500 тысяч оренбуржцев. Цифра — внушительная, но этого недостаточно для формирование коллективного иммунитета.