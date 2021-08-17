Москва, 17 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Решение правительства продлить программу льготной семейной ипотеки до 2023 г. поддерживают в ВТБ, сообщили 17 августа в пресс-службе банка.

Fishki.net Ипотека

По словам члена правления ВТБ Святослава Островского, продление программы льготной ипотеки позволит девелоперам «планировать строительство объектов и быть уверенными в ожидаемом спросе на них».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что льготная семейная ипотека будет действовать в стране до конца 2023 г. Программа продлевается по поручению президента страны.