Игорь Кобзев хорошо управляет экономикой Иркутской области. Мнение
Москва, 17 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. На встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 16 августа, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил об основных результатах восстановления инфраструктуры пострадавших от паводка 2019 года районов.
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На встрече обсуждалась реализация национальных проектов, участие региона в государственных программах, инициированных партией «Единая Россия» по капитальному ремонту школ, развитию индивидуального жилищного строительства. Губернатор в том числе рассказал о работе общественного контроля реализации нацпроектов, который организован при поддержке партии «Единая Россия». В частности, речь шла о серьезной модернизации оказания первичной медицинской помощи, на которую будет выделено 11 млрд руб.