Москва, 17 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. На встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 16 августа, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил об основных результатах восстановления инфраструктуры пострадавших от паводка 2019 года районов.

Пресс-служба правительства Иркутской области Игорь Кобзев

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На встрече обсуждалась реализация национальных проектов, участие региона в государственных программах, инициированных партией «Единая Россия» по капитальному ремонту школ, развитию индивидуального жилищного строительства. Губернатор в том числе рассказал о работе общественного контроля реализации нацпроектов, который организован при поддержке партии «Единая Россия». В частности, речь шла о серьезной модернизации оказания первичной медицинской помощи, на которую будет выделено 11 млрд руб.

«Это не первая встреча Игоря Кобзева с президентом РФ Владимиром Путиным. Они встречались лично до пандемии, а потом, во время пандемии, было несколько ВКС. И это показывает, настолько высок уровень поддержки Дмитрия Кобзева с о стороны президента», — считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Игорь Кобзев пришел к руководству регионом на фоне катастрофы под Тулуном, когда несколько десятков тысяч семей потеряли свои дома в результате наводнения. И Игорю Кобзеву пришлось очень нелегко в самом начале. И процессы сдачи последнего необходимого жилья завершились совсем недавно. Но губернатор хорошо управляет экономикой региона, наладил отношения мс элитами области, пользуется в народе достаточно большой поддержкой, и нет сомнений, что у него все будет хорошо», — завершил свой комментарий для ИА REGNUM Павел Данилин.