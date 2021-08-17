Щелковский район, Московская область, 17 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Первый этап реконструкции завершится в 2021 году. Об этом 17 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Очистные сооружения

Мероприятия проводятся в рамках президентского проекта «Экология». Проектная мощность реконструируемых Щелковских очистных сооружений составляет 400 тыс. куб. метров в сутки.

«В декабре 2021 года запланировано завершение первого этапа строительства с запуском очереди мощностью 200 тыс. куб. метров в сутки. Завершение реконструкции всего объекта запланировано в 2023 году. Охват населения после реконструкции составит 700 тыс. жителей», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.