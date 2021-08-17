Лянтор, Югра, 17 августа, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Югре при выполнении рейса авиакомпании АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» на воздушном судне МИ-8 сработала сигнализация. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Heli.utair.ru Ми-8

Авиапроисшествие произошло днём 16 августа. На воздушном судне МИ-8 случилось срабатывание сигнализации о наличии стружки в главном редукторе. Рейс выполнялся с целью проведения авиационных работ для ПАО «Сургутнефтегаз».

Командир вертолёта принял решение о возврате на посадочную площадку вылета. Посадка в Лянторе была произведена в штатном режиме, пострадавших нет. На борту находились три члена экипажа авиакомпании.