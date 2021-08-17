Москва, 17 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. 17 августа глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном переходе 24-летнего форварда олимпийской сборной Аргентины по футболу Эсекьеля Понсе в испанскую «Сельту» на правах аренды: «Спартак» не планирует отдавать Понсе в аренду в «Сельту».

Андрей Пронин ИА REGNUM Эсекиэль Понсе

Ранее СМИ сообщали, что «Сельта» также интересуется центральным защитником московского ЦСКА Бруно Фуксом.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 Эсекьель Понсе принял участие в 25-ти турах, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Понсе перешел в «Спартак» 1 июля 2019 года из римской «Ромы» за 3 миллиона евро. На данный момент стоимость аргентинского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро. Текущее соглашение Эсекьеля Понсе с «красно-белыми» рассчитано до середины 2024 года.