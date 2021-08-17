Москва, 17 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В бывших промышленных зонах Москвы могут быть реализованы ещё семь проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил 17 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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По его словам, общий объём инвестиций может составить 500 млрд рублей. По решению столичного штаба по реализации проектов КРТ, новые проекты будут проработаны.

«Сейчас у нас в работе у нас порядка 130 проектов КРТ общей площадью около 2 тыс. га, по решению штаба будут проработаны еще семь проектов, общей площадью более 91 га», — рассказал Ефимов.

Новые проекты могут принести городскому бюджету примерно 63 млрд рублей в год, а также будут способствовать созданию 35 тыс. новых рабочих мест, пояснил заммэра.