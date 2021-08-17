Токио, 17 августа, 2021, 16:44 — ИА Регнум. YouTube-блогер VaatiVidya запустил краудфандинговую кампанию по сбору средств на выпуск книги Soul Arts — сборника фан-артов по играм компании From Software. Об этом 17 августа сообщает издание PC Gamer.

Скриншот с YouTube Bloodborne

В книгу войдут изображения, нарисованные фанатами игр Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, Sekiro и Elden Ring. Сообщается, что всего за несколько дней проекту удалось собрать более полумиллиона долларов США (изначальная цель — $58 тыс.).

Напомним, что игры от компании From Software носят собирательное название «соулслайк» или «соулсборн» (по названию основных проектов). Все они отличаются высокой сложностью, качественным дизайном уровней и персонажей, а также особым подходом к погружению игроков в сюжет.