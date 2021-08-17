Окснард, США, 17 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Американский хип-хоп и соул-исполнитель Anderson .Paak в своем инстаграме показал новую татуировку на руке, в которой он просит не выпускать его музыку после смерти.

Antonio Rull Рэп

В своих историях в инстаграм певец и барабанщик очень ясно выразил свои чувства по поводу возможного выпуска любой музыки после его смерти.»Когда я уйду, пожалуйста, не выпускайте никаких посмертных альбомов или песен с моим именем», — гласит татуировка на его предплечье. «Это были просто демо-версии, и они никогда не предназначались для того, чтобы быть услышанными публикой».

https://twitter.com/FreeHHNM/status/1427504573376188416

Посмертные альбомы в последние годы становятся все более распространенными, особенно это видно на примере таких артистов, как Juice WRLD, Pop Smoke и Lil Peep.