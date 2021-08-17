Москва, 17 августа, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Росавтодор получит дополнительно 16,7 млрд рублей из резервного фонда правительства на развитие дорожной инфраструктуры в регионах в 2021 году. Об этом сообщает 17 августа пресс-служба дорожного агентства.

City-yaroslavl.ru Ремонт дороги

В частности, как уточняется, порядка 8 млрд рублей из этой суммы будет выделено на капитальный ремонт автодорожной инфраструктуры в Крыму. Это позволит до конца года дополнительно привести в нормативное состояние 254 километра автодорог на территории полуострова, пояснили в Росавтодоре.

Оставшиеся 8,7 млрд рублей будет направлено на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

По информации ведомства, на эти средства будут выполнены дорожные работы в 23 субъектах Федерации. В частности, планируется привести в нормативное состояние 227 километров дорог, 34 моста и путепровода. До конца года специалисты завершат работы на 135 км, уточнили в пресс-службе.