Красногорск, 17 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. С начала 2021 года органы опеки и попечительства министерства образования Подмосковья устроили в замещающие семьи 1196 детей-сирот. Об этом 17 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

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«В регионе вопросу устройства детей-сирот в семьи уделяется особое внимание. Нам важно не просто найти любящих родителей, но и подготовить их к новому этапу в жизни», — сказала зампред правительства — министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, для этой цели в Подмосковье работают школы приемных родителей, где потенциальные усыновители могут получить консультации психологов, юристов и педагогов. Всего на территории области действует 70 таких школ, обучение там уже прошли 1527 человек, а 343 из них уже взяли в семью ребенка из детского дома.