Липецк, , 16:38 — REGNUM Прямая линия с главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым состоится 31 августа при поддержке Центра управления регионом. Об этом ИА REGNUM сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов Липецкаяобласть.рф

Трансляция пройдёт на телеканале «Липецкое время» и на официальных страницах администрации в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Руководитель региона в прямом эфире ответит на вопросы жителей. Начало — в 12:00.

Задать вопрос Игорю Артамонову может любой желающий. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте артамонов2021.рф. Сбор вопросов уже открыт и продлится до 12:00 30 августа.