Липецк, 17 августа 2021, 16:38 — REGNUM Прямая линия с главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым состоится 31 августа при поддержке Центра управления регионом. Об этом ИА REGNUM сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Трансляция пройдёт на телеканале «Липецкое время» и на официальных страницах администрации в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Руководитель региона в прямом эфире ответит на вопросы жителей. Начало — в 12:00.
Задать вопрос Игорю Артамонову может любой желающий. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте артамонов2021.рф. Сбор вопросов уже открыт и продлится до 12:00 30 августа.