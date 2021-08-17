Лос-Анджелес, США, 17 августа, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Звезда фильма «Шан-чи и легенда десяти колец» Симу Лю рассказал, почему он так резко отреагировал на слова главы Disney Боба Чапека о картине. Об этом 17 августа сообщает Variety.

Скриншот с YouTube «Шан-чи и легенда десяти колец»

https://twitter.com/Variety/status/1427455472492191744

«Я просто хочу, чтобы люди знали, как сильно я горю этим фильмом», — рассказывает Симу Лю. Актёр добавил, что вся съёмочная группа картины верит в «Шан-чи» и уверяет, что картина получится «невероятной».

Ранее Боб Чапек назвал «экспериментом» кинокомикс «Шан-чи и легенда десяти колец». В ответ на это Симу Лю выпустил твит со словами: «Мы не эксперимент. Мы аутсайдеры. Мы сюрприз. Я о****** заряжен, чтобы творить историю».