Москва, 17 августа, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Портал Стройкомплекса Москвыопубликовал схему Московского метрополитена 2027 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

В схему включены станции и линии столичной подземки, которые планируется построить к этому сроку. Ожидается, что будет полностью сдана Большая кольцевая линия (БКЛ), Троицкая, Бирюлёвская, Рублёво-Архангельская линии. Также ожидается продление салатовой ветки, появление станции «Гольяново» на синей и станции «Новомосковская» на красной.

Жёлтая ветка к 2027 году соединена не будет, зато на юге она протянется к аэропорту «Внуково».

Также ожидается, что будут работать все пять веток МЦД. При этом конечной платформой D4 станет Железнодорожный, а не Купавна или Электроугли, как говорилось в некоторых планах.