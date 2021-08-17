Мурманск, 17 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Развитию северных территорий будут способствовать решения, призванные увеличить доходы населения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа, об этом заявил сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» ГеннадийСемигин.

Флаг Мурманской области

«Одной из важнейших стратегических задач, которые есть сегодня в стране, это развитие северных территорий. И не только потому что здесь полезные ископаемые, самое главное и ценное — это люди, которые здесь живут. Они, к сожалению, уезжают, они живут в очень сложных условиях, поэтому первый вопрос, который нужно срочно решить, это резко нарастить доходы», — заявил Семигин в ходе поездки в Мурманскую область.

Кроме того, продолжил политик, нужно очень серьёзные деньги вложить в бесплатную, качественную доступную медицину на севере страны.

Также среди актуальных проблем, требующих решения, Семигин назвал качество продуктов питания, ЖКХ, жилье, рабочие места, — все те вопросы, которые на сегодняшний день дадут возможность развиваться северу в очень непростых условиях.

«Если стране удастся это сделать, мы будем еще более богатыми и счастьем людей, которые здесь будут жить, и теми полезными ископаемыми, и теми делами, которые они делают на нашем Крайнем Севере», — заявил Семигин.

В ходе поездки Семигин встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, возложил цветы у рубки АПЛ «Курск», посетил рыбный рынок, аптеку и встретился с избирателями.