Саратов, 17 августа, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В Саратовской области во время проведения Всероссийской переписи населения (с 15 октября по 14 ноября) будут работать 4425 переписчиков, из них около 35% в Саратове (без сельских территорий), 779 участков, 45 из которых расположены в МФЦ, заявил руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов.

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Одной из отличительной особенностью переписи населения станет организация волонтерского корпуса. На территории Саратовской области к данной работе привлекут не менее 400 добровольцев. Регистрация кандидатов в возрасте от 18 до 50 лет в волонтерский корпус уже доступна в информационной системе «DOBRO.RU». Подать заявку можно до 31 августа.

Ожидается, что в Саратове будут работать около 38% волонтеров, еще 28% — на территории Энгельсского, Балаковского, Балашовского и Вольского районов, остальных распределят по области.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что основной этап Всероссийской переписи населения запланирован с 15 октября, в труднодоступных территориях Иркутской области переписчики уже приступили к работе.

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