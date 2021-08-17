Оренбург, 17 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Жителя поселка Южный Урал Оренбургской области считают недостаточными те меры, которые были названы для решения проблемы зловония, которое распространяется с иловых полей. Они попросили губернатора Дениса Паслера обеспечить комфортное проживание на те два года, пока будет строится цех механического обезвоживания осадка и принять решение о рекультивации иловых полей, а также строительстве цеха по утилизации илового осадка на очистных сооружениях водоканала. С такой просьбой оренбуржцы обратились к главе региона во время «Прямой линии с Денисом Паслером"17 августа.

Shannon Dosemagen Мониторинг уровня сероводорода

«Может ли правительство области гарантировать, что чрез два года будут приняты все необходимые меры, и в нашем районе не будет вони совсем?», — спросил представитель инициативной группы.

Губернатор отметил, что ситуация непростая. Проблема была и несколько лет назад. Но он признал, что в 2021 году аномально много превышений загрязнения воздуха. Вместе с тем Паслер сделал акцент на том, что рост числа зафиксированных превышений может быть связан с тем, что создана система экологического мониторинга.

По Южному Уралу все краткосрочные запланированные мероприятия практически завершены. Изменение работы карт, осушение ряда зон, возведение забора и так далее. До конца августа все мероприятия будут реализованы.

«Количество превышений ПДК значительно снизилось. Это с точки зрения количества. Но это не означает, что проблему решили», — отметил глава региона.

В настоящее время ведется проектирование нового цеха обезвоживания осадка. Его планируют завершить до конца первого квартала 2022 года и начать строительство объекта.

«Мы сделаем все, чтобы цех в 2022 году начали строить. Есть полное понимание с собственником, что это он сделать обязан. Если будут сбои в реализации проекта, будем расторгать договор и делать всё сами. Проблему решим — с водоканалом или самостоятельно», — заявил губернатор.

Напомним, в Оренбурге вечером 17 августа проходит «Прямая линии с Денисом Паслером». На программу поступило более 1800 вопросом через анонсированные ресурсы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне жители Южного Урала пытались задать вопрос о проблеме экологии во время программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», однако во время включений из регионов в этот день было несколько сбоев. От Оренбуржья экологический вопрос так и не был задан. Однако инициативной группе заявили, что вопрос взят на заметку.