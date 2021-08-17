Североуральск, Свердловская область, 17 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию в Североуральской городской больнице, где жаловались на нехватку питания и лекарств для реанимационных больных. Свою реплику глава региона опубликовал в Instagram.

Департамент информационной политики Свердловской области Свердловский губернатор Евгений Куйвашев

Куйвашев отправил одного из заместителей главы регионального минздрава в медучреждение, чтобы разобраться в ситуации. «Думаю, к завтрашнему дню мы поймём, что происходит и почему врач на свою и так небольшую зарплату должен покупать лекарства для больных», — написал губернатор.

И.о. заведующего отделением реанимации Алексей Паршуков сообщал, что в больнице не хватает внутривенного питания для больных и белковых препаратов (в частности, альбумина). Если это правда, то в больнице происходит «вопиющая ситуация», считает Куйвашев, ведь дефицита альбумина в Свердловской области нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в региональном минздраве подвергли сомнению слова Паршукова.