Вашингтон, 17 августа, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Бывший боец UFC Кэт Зингано подала иск в суд против актрисы Холли Берри. Об этом сообщило издание TMZ.

Цитата из х/ф «Облачный атлас». реж. Лана Вачовски, Том Тыквер, Лилли Вачовски. 2012. США, Германия, Гонконг, Сингапур Журналистка (Холли Берри)

По данным издания, причиной иска стал отказ Холли Берри снимать Зингано в своём новом фильме «В синяках». По словам бойца, ей пообещали роль и попросили не участвовать в боях на весь период съёмок.

Как утверждает Кэт Зингано, в то же время она получила предложение от UFC об участии в состязании, однако отказалась из-за роли. После чего организация расторгла контракт со спортсменкой, а Холли Берри не стала снимать Зингано в фильме, потому что ей нужен был действующий боец UFC.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в проекте «В синяках» Холли Берри дебютирует в качестве режиссёра. В фильме она также исполняет главную роль.