Москва, 17 августа, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Решение интернет-магазина Wildberries по скидке при оплате российскими платёжными системами не одобряет международная платёжная система Visa, передаёт 17 августа РБК.

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Комментируя решение Wildberries о скидках для тех, кто рассчитывается при помощи карты «Мир», Системы быстрых платежей и SberPay, представительство Visa заявило:

«Мы последовательно выступаем против такой практики (комиссии при оплате товаров по картам Visa в РФ — прим. ИА REGNUM), поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе. Мы убеждены, что у потребителей должна быть возможность выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты».

В Wildberries на это заметили, что дополнительных комиссий не вводилось, просто ритейлер ввёл для пользователей разницу в тарифах платёжных систем, так как «размеры платёжных комиссий у систем разные», поэтому «несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платёжную систему».

Напомним, ранее Wildberries заявила, что граждане России могут сэкономить на покупках два процента, пользуясь SberPay, СБП или картой «Мир».